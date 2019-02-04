Президент Узбекистана произвел ряд назначений в правительство страны

Ташкент, , 19:27 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов по назначению на должности в обновленной структуре правительства республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, Ачилбай Раматов назначен первым заместителем премьер-министра — министром транспорта, Азиз Абдухакимов — заместителем премьер-министра по вопросам социального развития, Джамшид Кучкаров — заместителем премьер-министра, руководителя комплекса правительства по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса — министром финансов.

Также, Танзила Нарбаева назначена заместителем премьер-министра — председателем Комитета женщин Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Эльёр Ганиев назначен заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

Кроме того, президент назначил Алишера Султанова министром энергетики, освободив его от обязанностей вице-премьера правительства республики.

Стоит отметить, что вновь назначенные вице-премьеры, кроме Эльёра Ганиева и до этих назначений занимали должности вице-премьеров, а указ президента лишь обозначил новую систему в организации работы правительства.

ИА REGNUM сообщало ранее, что указом главы Узбекистана упразднены должности заместителей премьер-министра Республики Узбекистан — руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы, а также их аппараты (секретариат), сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса и информационно-аналитические департаменты по комплексам, отраслям и сферам социально-экономического развития страны.

В свою очередь, в исполнительную структуру правительства введены должности: первого заместителя премьер-министра, министра транспорта Узбекистана, заместителя премьер-министра, министра финансов, заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, заместителя премьер-министра — председателя Комитета женщин Узбекистана.

Кроме того, введены должности советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности и советника главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.