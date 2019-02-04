В Литве объявили, что вошли в СССР «из-за боязни потерять Вильнюс»

Вильнюс, , 14:18 — REGNUM

Литовский так называемый Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сегодня, 4 февраля, опубликовал на специализированном портале «о преступлениях коммунистов» опубликовал документы о «тщательных планов СССР по оккупации Литвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центр утверждает, что «оккупировав в 1939 году занятый Польшей Вильнюс коммунисты сразу же стали устанавливать свои порядки».

«А 10 октября 1939 года Советский Союз, с помощью шантажа, угрожая Вильнюс отдать Белоруссии, заставил Литву подписать договор об обоюдной помощи. За возвращённый Вильнюс правительство Литвы было вынуждено впустить на территорию Литвы армию СССР», — заявили в центре.