Литва надеется на объявление Белоруссии страной-нарушителем из-за БелАЭС

Вильнюс, , 14:14 — REGNUM Литовская делегация отправляется в Женеву для внеочередного заседания стран-участниц конвенции Эспоо, которая состоится 5−7 февраля, где попытается убедить делегатов официально назвать Белоруссию страной-нарушителем конвенции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 февраля.

Министерство энергетики Литвы утверждает, что комитет конвенции Эспоо уже якобы признал нарушением выбор площадки в Островецком районе Белоруссии, а также ряд других несоответствий оценки воздействия на окружающую среду. Сейчас в этих выводах попытаются убедить всех участниц конвенции Эспоо для вынесения общего официального решения от имени всей организации. Решение должно быть вынесено 7 февраля.

Напомним, Литва называет проект БелАЭС небезопасным и законодательно запретила покупать и транспортировать через свою территорию электроэнергию, которую будет генерировать станция. В Белоруссии отвергают обвинения Литвы.