Оппозиция Индии: новый «популистский» бюджет нарушает политические традиции

Нью-Дели, , 15:11 — REGNUM Индийская оппозиция выступила с критикой нового «популистского» бюджета, представленного правительством во главе с Нарендрой Моди. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», оппозиционные лидеры обвинили руководство «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в нарушении политических традиций страны.

Бывший министр финансов и деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Паланиаппан Чидамбарам заявил, что политическое руководство страны «слишком много себе позволяет» накануне парламентских выборов. Он подчеркнул, правительство Индии, срок полномочий которого истекает этой весной, не имело право изменять систему налогообложения. По мнению Паланиаппана Чидамбарама, действия премьер-министра Нарендры Моди нарушают политические традиции демократической Индии.

Другие оппозиционные лидеры также раскритиковали действия правительства Индии. Член верхней палаты парламента и деятель партии «Дравида муннетра кажагам» Тиручи Сива заявил, что «Бхаратия джаната парти» выступила с «популистским бюджетом» лишь для того, чтобы привлечь электорат накануне выборов. Генеральный секретарь «Коммунистической партии Индии (марксистской)» Ситарам Йечури подчеркнул, что новый бюджет является «чистосердечным признанием» БДП в том, что симпатии народа не на стороне правящей партии. Лидер индийских коммунистов также отметил, что правительство во главе с Нарендрой Моди решило использовать свой последний бюджет для создания видимости исполнения предвыборных обещаний.

Ранее, 1 февраля, правительство Индии под руководством «Индийской народной партии» представило на рассмотрение парламента государственный бюджет в последний раз перед всеобщими парламентскими выборами. Традиционно данный бюджет является переходным и предназначен для обеспечения функционирования всех государственных ведомств до формирования нового кабинета по итогам выборов. Тем не менее, правительство во главе с Нарендрой Моди представило на рассмотрение парламента бюджет на полный финансовый год, а также внесло существенные изменения в системы налогообложения, поддержки крестьянства и так далее. Напомним, что парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.