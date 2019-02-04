El País: Итог выборов в Сальвадоре — потеря Венесуэлой союзника

Сан-Сальвадор, , 10:40 — REGNUM Победа Наиба Букеле на президентских выборах в Сальвадоре имеет значение не только для маленькой страны в Центральной Америке, но и для всего региона: венесуэльское правительство Николаса Мадуро теряет союзника в лице Сальвадора, пишет испанская газета El País 4 февраля.

После обработки 90% бюллетеней победа Букеле очевидна. Он набирает 53,7% голосов, оставляя позади кандидатов от двух партий, деливших власть в стране с момента окончания гражданской войны в 1992 году. 37-летний Наиб Букеле станет самым молодым главой Сальвадора.

Публицист и бывший мэр столицы (2015−2018) Сальвадора, Букеле имеет имидж бунтаря и популярен среди молодежи. Своими простыми речами о борьбе с коррупцией он привлек избирателей в возрасте 30 лет и моложе.

Политическую карьеру Букеле начинал в левой партии партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN), однако разошелся с ней и примкнул к «Большому альянсу за народное единство» (GANA).

Действующий президент Сальвадора от партии FMLN Сальвадор Санчес Серен был одним из немногих лидеров Латинской Америки, присутствовавших на инаугурации Николаса Мадуро 10 января 2019 года вместе с лидерами Кубы, Боливии и Никарагуа. Президента Никарагуа Даниэля Ортегу Наиб Букеле называет диктатором, сравнивая с правителем Анастасио Сомосой.

Главный соперник Букеле на выборах Карлос Кальеха из «Республиканского националистического альянса» (Arena) уже признал свое поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, после подсчета большинства бюллетеней результат Кальехи составляет около 31% голосов, а кандидата от FMLN Уго Мартинеса — около 14%.

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