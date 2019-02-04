Виновником теракта на юге Филиппин мог быть гражданин Индонезии — СМИ

Джакарта, , 09:06 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди ожидает результаты по идентификации виновника теракта на острове Холо на юге Филиппин, сообщает Antaranews.

По словам главы индонезийской дипломатии, расследование и установление личности продолжается. «Мы слышали новости о том, что виновником теракта был гражданин Индонезии, но пока результаты опознания не были подтверждены», — заявила Ретно Марсуди.

Ранее министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что за совершением теракта в католической церкви на острове Холо на юге Филиппин, 27 января 2019 года, стоят индонезийские террористы-смертники.

Глава МВД Филиппин добавил, что у него есть источник, сообщающий ему, что взрыв был «проектом» местной террористической группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии осудил теракт на юге Филиппин и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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