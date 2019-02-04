Понедельник, 4 Февраля 2019 года
09:39:20 МСК

Виновником теракта на юге Филиппин мог быть гражданин Индонезии — СМИ

Политика

Глава МИД Индонезии ожидает результаты расследования

Джакарта, 4 февраля 2019, 09:06 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди ожидает результаты по идентификации виновника теракта на острове Холо на юге Филиппин, сообщает Antaranews.

По словам главы индонезийской дипломатии, расследование и установление личности продолжается. «Мы слышали новости о том, что виновником теракта был гражданин Индонезии, но пока результаты опознания не были подтверждены», — заявила Ретно Марсуди.

Ранее министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что за совершением теракта в католической церкви на острове Холо на юге Филиппин, 27 января 2019 года, стоят индонезийские террористы-смертники.

Глава МВД Филиппин добавил, что у него есть источник, сообщающий ему, что взрыв был «проектом» местной террористической группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии осудил теракт на юге Филиппин и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Читайте также: МИД Индонезии осудил теракт на юге Филиппин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить