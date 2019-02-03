Пушков прокомментировал предложение разместить ракеты за Уралом

Москва, , 19:59 — REGNUM Заявление двух членов немецкого бундестага, предложивших России передислоцировать свои вооруженные ракетами 9М729 комплексы за Урал, прокомментировал на странице в соцсети Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, власти Польши призывают руководство США разместить «ядерные ракеты поближе к границам РФ», а в Германии предложили Москве разместить свои ракеты за Уралом.

«Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО, — написал сенатор. — Разумеется, в мирных целях».

3 февраля газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених и эксперт германской Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер посоветовали властям РФ передислоцировать как можно дальше на восток пусковые комплексы для ракет 9М729.

По мнению политиков, «данные меры» Москвы помогут спасти российско-американский Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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