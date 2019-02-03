Мадуро призвал досрочно переизбрать парламент Венесуэлы

Каракас, , 03:11 — REGNUM Досрочные выборы в парламент предложил провести в Венесуэле президент Николас Мадуро. С такой инициативой он выступил на митинге своих сторонников в Каракасе, речь главы государства транслировалась в Twitter.

«Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы», — заявил Мадуро.

Он уточнил, что инициатива находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. В дальнейшем участвовать в её обсуждении призовут всех жителей страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, действующий парламент — Национальная ассамблея Венесуэлы — избран на срок до начала января 2021 года. Абсолютным большинством мандатов на текущий момент располагают противники Мадуро, а спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом.

В поддержку Гуайдо выступили власти ряда стран, включая США. Более того, некоторые европейские страны выставили Мадуро ультиматум, потребовав провести в кратчайшие сроки новые президентские выборы.

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