Путин проинспектирует постановку на боевое дежурство нового оружия России

Москва, , 13:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он хотел бы лично посмотреть как идет процесс постановки на боевое дежурство новейших российских образцов вооружения. Об этом глава государства сказал сегодня, 2 февраля, на совещании в Кремле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу.

В ходе совещания Путин напомнил, что в Сочи регулярно проводится совещание по исполнению гособоронзаказа. Такие совещания проводятся каждые полгода, в них участвует как высшее политическое руководство страны, так и военачальник, командующие видами и родами Вооруженных сил и представителя промышленности.

«Предлагаю, начиная с этого года, несколько изменить формат нашей работы», — сказал Путин.

Он выразил желание лично посмотреть на то, как идет постановка на боевое дежурство новейших российских комплексов.

«Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: «Кинжал» (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), «Пересвет» (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, «Авангарда», конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству «Сармата», и подготовка к его постановке на боевое дежурство», — заявил российский лидер.