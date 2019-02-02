Путин: Россия больше не будет инициатором переговоров о разоружении

Москва, , 12:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва больше не будет инициатором международных переговоров о разоружении, так как российские мирные инициативы не находят поддержки у партнеров. Об этом глава государства заявил сегодня, 2 февраля, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу.

Путин обсудил с Лавровым и Шойгу ситуацию вокруг международной системы контроля над вооружениями в свете решения властей США приостановить выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и возобновить разработку данных типов ракет.

В ходе обсуждения, российский лидер констатировал, что Москва в течение многих лет постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, «причем по всем её аспектам».

«И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности», — подчеркнул Путин.

В связи с этим Путин поручил МИДу и Минобороны «оставить на столе» все российские предложения по разоружению и держать «двери для переговоров открытыми».

«Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — сказал президент России.

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