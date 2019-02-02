Клинцевич: Мечты Трампа о новом ДРСМД с Россией – самообман Манилова

Москва, , 11:50 — REGNUM Мечты президента США Дональда Трампа о новом ДРСМД с Россией в Совфеде сравнили с маниловщиной, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

«Не думаю, что президент США Дональд Трамп читал «Мертвые души» Николая Гоголя. Но большая и красивая комната, в которой он надеется собрать всех для заключения нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это такой же прожект, как и каменный мост через пруд, который мечтал выстроить Манилов», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, сам факт выхода США из ДРСМД ставит крест на подобных соглашениях со Штатами в будущем.

«Выход США из ДРСМЛ по сути исключает достижение подобных соглашений в обозримой перспективе: процесс создания новых ракет этого класса будет остановить практически невозможно?! Тогда как присоединение других стран к пока еще действующему договору, в чем Россия заинтересована не меньше, чем США, представляется вполне достижимым результатом, хотя и на этом пути предстоит преодолеть немало сложностей», — рассуждает он.

«Не собираюсь гадать, что стоит за словами Дональда Трампа: самообман или попытка ввести в заблуждение весь остальной мир. Это не имеет никакого значения», — заключил Клинцевич.

Как сообщало ранее, президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД. Вместе с тем Трамп заявил о возможности нового договора с Россией.