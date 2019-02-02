Зарплату медиков в Косово поднимут вдвое, чтобы удержать врачей в стране

Приштина, , 12:36 — REGNUM С 2008 года Косово покинули более 500 медиков-специалистов. Ситуация принимает угрожающие масштабы. Около месяца длится забастовка работников здравоохранения в крае.

В настоящее время в государственных больницах занято свыше 13 тысяч медиков, среди которых 5561 врач и 7392 медсестры. При этом около 300 специалистов-медиков не могут найти работу, причем 170 из них — стоматологи.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в 2019 году министерство здравоохранения намерено обеспечить рабочие места для всех медиков, что связывается с принятием закона о бюджете. В частности, планируется открытие новых стоматологических клиник.

Также согласно новому закону ожидается увеличение заработной платы медиков с 659 евро (49 тысяч рублей) до 1195 евро (89 тысяч рублей).