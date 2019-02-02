Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Сенатор от штата Нью-Джерси планирует участвовать в президентской гонке

Политика

Но сначала ему нужно пройти праймериз

Вашингтон, 2 февраля 2019, 04:54 — REGNUM  Американский сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил о намерениях участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает газета The Washington Post.

Для того чтобы Букеру стать кандидатом от Демократической партии США, ему необходимо выиграть партийные праймериз. Свое желание участвовать в праймериз от Демпартии уже заявили сенаторы Камала Харрис (штат Калифорния), Элизабет Уоррен (штат Мичиган), а также член палаты представителей конгресса от штата Гавайи Тулси Габбард.

Отмечается, что Джон Букер до избрания в сенат занимал должность мэром Ньюарка (штат Нью-Джерси). Издание подчеркивает, что Букер является холостяком и заявляет, что ни один холостой кандидат не избирался президентом Соединенных Штатов с 1856 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине января американский предприниматель и экс-глава сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил, что рассматривает возможность участия в президентской гонке в США в 2020 году. Эту информацию прокомментировал действующий американский президент Дональд Трамп, заявивший, что у Шульца «кишка тонка», чтобы выдвинуться в качестве кандидата.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не видит в экс-главе Starbucks конкурента на выборах

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