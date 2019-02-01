МИД РФ: США не хотят цивилизованных переговоров по ДРСМД

Москва, , 23:53 — REGNUM Власти США проявляют полное нежелание вести цивилизованный межгосударственный диалог по вопросам ДРСМД и контроля за вооружениями, сообщает 1 февраля пресс-служба МИД РФ.

Министерство иностранных дел России отмечает «новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев» Вашингтона в адрес Москвы и жонглирование сомнительными обвинениями и домыслами.

«Вашингтон игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения и переговорного урегулирования возникающих вопросов», — подчеркивает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления США о выходе из ДРСМД сопровождаются голословными обвинениями России в нарушении условий этого договора и отказом от предметного обсуждения этих вопросов.

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