Суббота, 2 Февраля 2019 года
00:01:26 МСК

МИД РФ: США не хотят цивилизованных переговоров по ДРСМД

Политика

Ситуация с выходом из ДРСМД — «новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев» в адрес России

Москва, 1 февраля 2019, 23:53 — REGNUM  Власти США проявляют полное нежелание вести цивилизованный межгосударственный диалог по вопросам ДРСМД и контроля за вооружениями, сообщает 1 февраля пресс-служба МИД РФ.

Министерство иностранных дел России отмечает «новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев» Вашингтона в адрес Москвы и жонглирование сомнительными обвинениями и домыслами.

«Вашингтон игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения и переговорного урегулирования возникающих вопросов», — подчеркивает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления США о выходе из ДРСМД сопровождаются голословными обвинениями России в нарушении условий этого договора и отказом от предметного обсуждения этих вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нэнси Пелоси винит Дональда Трампа в разрушении стабильности в мире

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить