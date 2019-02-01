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Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в планах колонизации его страны

Политика

Вашингтон готовит военный переворот для захвата контроля над Венесуэлой

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2019, 23:36 — REGNUM  США намерены колонизировать Венесуэлу и готовят военный переворот в стране, заявил 1 февраля постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада на официальном правительственном сайте.

«Реколонизация является правильной характеристикой того, что постепенно становится планом военного вторжения США в Венесуэлу. Это событие, никогда не случавшееся в нашей истории», — написал Самуэль Монкада.

По мнению постпреда Венесуэлы в ООН, война в Венесуэле нужна Дональду Трампу «чтобы спасти свою шкуру как президента».

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается политическое противостояние законного правительства и самоназначенных «временных властей» страны во главе с Хуаном Гуайдо, поддерживаемых США и их сателлитами.

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Политический кризис в Венесуэле
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