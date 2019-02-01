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Трамп заявил о желании заменить ДРСМД на новый ракетный договор

Политика

Собрать всех «в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который намного лучше»

Трамп заявил о желании заменить ДРСМД на новый ракетный договор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Стратегия

Вашингтон, 1 февраля 2019, 22:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о желании заменить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на новое соглашение, собщает 1 февраля RT.

«Надеюсь, нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это», — сказал Дональд Трамп.

В чем должен заключаться новый договор и для кого он будет лучше, Трамп не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Трамп заявил о приостановке со 2 февраля выполнения условий ДРСМД, так как Россия якобы нарушает этот договор.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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