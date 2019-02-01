Трамп заявил о желании заменить ДРСМД на новый ракетный договор

Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о желании заменить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на новое соглашение, собщает 1 февраля RT.

«Надеюсь, нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это», — сказал Дональд Трамп.

В чем должен заключаться новый договор и для кого он будет лучше, Трамп не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Трамп заявил о приостановке со 2 февраля выполнения условий ДРСМД, так как Россия якобы нарушает этот договор.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ разъяснил, почему США выходят из договора РСМД