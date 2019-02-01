Медведев доказал Румасу, что санкционные товары идут в РФ через Белоруссию

Москва, , 22:01 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев предоставил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу доказательства того, что в Российскую Федерацию ввозится санкционная продукция именно через Белоруссию. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

Глава Минэкномразвития рассказал, что в ходе встречи в узком составе глава правительства России Медведев поднял вопрос о поступлении в Россию товаров из Белоруссии по так называемым серым каналам. речь шла о продовольственных товарах из Европейского союза, ввоз которых запрещен в Россию.

Глава правительства Белоруссии Сергей Румас выразил сомнение, что такая проблема действительно существует.

В ответ на это Медведев представил Румасу конкретные документальные материалы, в которых указаны товары и компании, которые задействованы в этих незаконных схемах.

Теперь этот вопрос будет решаться в ходе дальнейших российско-белорусских переговоров, отметил Орешкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия запретила ввоз продовольственных товаров из стран Европейского союза и США. Это стало российским ответом на санкции ЕС и США в отношении России, связанные с Крымом и Донбассом. Однако после введения продовольственного эмбарго на российский рынок стали поступать продукты, производителем которых номинально значится Белоруссия, но на самом деле речь идет все о тех же продовольственных товаров из Европейского союза.

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