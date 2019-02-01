Меркель пообещала Пашиняну поощрять демократию

Берлин, , 20:27 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян удовлетворен результатами переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Пашинян заявил на пресс-конференции по итогам встречи 1 февраля.

«Мы можем констатировать, что, по крайней мере, на данный момент я удовлетворен результатами наших обсуждений, результатами переговоров, и мы можем констатировать, что не только не существует препятствий для дальнейшего развития отношений между Арменией и Германией, но, похоже, существует взаимный интерес к тому, чтобы придать новый импульс этим отношениям, и я убежден, что так оно и будет», — заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что стороны обсудили широкий круг двусторонних вопросов, в том числе тему экономического сотрудничества.

«Мы констатировали, что уже сегодня в Армении осуществляются несколько инвестиционных программ с вовлечением германского капитала, и мы надеемся, что с улучшением инвестиционной среды германские инвестиции в Армении неизбежно увеличатся», — сказал Пашинян.

Глава армянского правительства отметил, что они также говорили о региональных проблемах.

«По сути, мы также говорили о ситуации в регионе, о вопросах международной повестки дня, и я рад констатировать, что у нас есть взаимопонимание по этим вопросам. Конечно, стабильность и мир в нашем регионе чрезвычайно важны, но также важно отметить, что этот мир и стабильность должны быть результатом многосторонних усилий. Мы также говорили о текущей ситуации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и эта констатация также была сделана в том контексте, что процесс должен быть двусторонним и что этот процесс не может осуществляться в логике односторонности», — сказал Никол Пашинян.

В свою очередь Ангела Меркель придала важность официальному визиту премьер-министра Армении в Германию, выразив уверенность, что это даст новый импульс армяно-германскому сотрудничеству, отметив, что Германия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией и готова обсудить перспективы расширения двусторонних связей.

«Я была рада посетить Армению в прошлом году, в котором мы почувствовали настроения, которые доминировали в вашей стране. После парламентских выборов, которые еще раз показали, что население Армении очень надеется на нового премьер-министра. В этом контексте мы также обсудили, как мы можем развивать наши двусторонние отношения для повышения уровня жизни граждан Армении. Мы обсудили программы взаимного сотрудничества в разных сферах. Мы решили развивать наши двусторонние отношения и поощрять демократию.

Мы рады иметь связи с научно-исследовательскими институтами. Мы будем поддерживать экономический потенциал Германии в Армении. В прошлом году наш торговый оборот вырос на 40%. Я думаю, что есть много дел, и есть возможности осуществить всё это. Очень важно, чтобы господин премьер-министр быстро добился прогресса, зафиксировал успехи, чтобы экономическая недоразвитость, существовавшая в прошлом, не была сейчас и в будущем», — сказала Меркель.