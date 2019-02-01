Глава МИД Польши: США должны разместить в Евросоюзе свои ядерные ракеты

Варшава, , 19:03 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал власти США разместить на территории Европейского союза ракеты с ядерными боеголовками. Об этом Чапутович заявил в интервью германскому изданию Der Spiegel, опубликованному сегодня, 1 февраля.

«В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Чапутович.

Глава польского МИД не исключает, что на территории его страны может быть размещен атомный арсенал военного блока НАТО. Такое размещение будет зависеть от того, «как Россия будет вести себя в будущем».

Стоит отметить, что на территории Европейского союза уже много лет находятся атомные арсеналы США, где хранятся ядерные бомбы, которые в случае конфликта с Россией будут использовать американской стратегической авиацией для бомбардировки целей на территории РФ.

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