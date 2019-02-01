Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Президент Туркмении назначил нового замминистра энергетики

Политика

И провел ряд кадровых перестановок в нефтегазовой отрасли

Ашхабад, 1 февраля 2019, 17:53 — REGNUM  Новым заместителем министра энергетики Туркмении стал Хаджимухаммет Реджепмырадов. Указ о его назначении подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила пресс-служба главы государства.

Также туркменский лидер уволил генерального директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Довлетмырата Бяшимова — за то, что тот «не справился с возложенными на него обязанностями».

Вместо него эту должность получил Язмырат Мухамметмырадов, ранее занимавший пост заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз».

А новым замруководителя ГК «Туркменгаз» президент назначил Гуванча Агаджанова.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в настоящее время на территории Туркмении уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

Также следует отметить, что по запасам голубого топлива Туркмения занимает четвертое место в мире.

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Политика Туркмении
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