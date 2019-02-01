Трамп заявил, что страны НАТО поддерживают выход США из ДРСМД

Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Союзники по НАТО одобряют выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, заявил 1 февраля президент США Дональд Трамп.

По его словам, такая поддержка обусловлена пониманием угрозы, которую создает Россия.

«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают угрозу нарушения Россией договора и ущерб для контроля за вооружениями, который наносит игнорирование этих нарушений», — указано в заявлении Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля США приостанавливают выполнение своих обязательств по договору о РСМД и начинают выход из этого договора.

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