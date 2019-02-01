В Испании объявлена дата суда над сепаратистами Каталонии

Мадрид, 1 февраля 2019, 16:38 — REGNUM Верховный суд Испании назначил дату суда над сепаратистами Каталонии — судебное разбирательство начнется 12 февраля и будет проходить в Мадриде, 1 февраля передает агентство Associated Press.
Девять политиков и активистов, выступающих за независимость региона, уже переведены из тюрем Каталонии в Мадрид. Перед судом также предстанут ещё трое «сепаратистов», ранее отпущенных под залог.
Каталонские политики обвиняются в серьезных преступлениях против государственного строя и могут быть заключены в тюрьму на несколько десятилетий.
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