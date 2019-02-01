Пятница, 1 Февраля 2019 года
16:41:57 МСК

В Испании объявлена дата суда над сепаратистами Каталонии

Политика

Политики и активисты уже переведены из тюрем Каталонии в Мадрид

Мадрид, 1 февраля 2019, 16:38 — REGNUM  Верховный суд Испании назначил дату суда над сепаратистами Каталонии — судебное разбирательство начнется 12 февраля и будет проходить в Мадриде, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Девять политиков и активистов, выступающих за независимость региона, уже переведены из тюрем Каталонии в Мадрид. Перед судом также предстанут ещё трое «сепаратистов», ранее отпущенных под залог.

Каталонские политики обвиняются в серьезных преступлениях против государственного строя и могут быть заключены в тюрьму на несколько десятилетий.

Читайте также: Испанское правительство сократит государственное присутствие в Каталонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить