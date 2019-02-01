В Монголии выбрали нового спикера

Улан-Батор, , 13:17 — REGNUM В пятницу, 1 февраля, парламент Монголии избрал своего нового спикера.

На сессии, состоявшейся 1 февраля, был обсужден вопрос о назначении нового спикера парламента. Кандидатом на этот пост явился депутат Великого государственного хурала (парламент Монголии), министр Монголии и начальник Управления по делам правительства Гомбожавын Занданшатар, которого выдвинул вчера руководящий совет правящей монгольской народной партии.

По итогам голосования 95.2% депутатов проголосовали за Гомбожавын Занданшатар, после чего вице-спикер парламента Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан передал ему штамп парламента. С момента поступления на должность спикера Гомбожавын Занданшатар освобождается от должности начальника управления по делам правительства.

Справка ИА REGNUM: Гомбожавын Занданшатар родился в 1970 году, 1987 году окончил среднюю школу, в 1992 году окончил Иркутский государственный университет народного хозяйства и в 2012 году Байкальский университет экономики и права РФ.

С 2003—2004 гг. занимал пост вице-министра продовольствия и сельского хозяйства Монголии, с 2004 по 2012 год — депутат парламента, с 2009 — 2012 год занимал пост Министра иностранных дел, с 2016 года — депутат парламента, а с 2017 года — член правительства, начальник управления по делам правительства.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий спикер парламента Миеэгомбын Энхболд был отстранен 29 января по итогам голосования на сессии в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в регламент парламента, внесенным в парламент Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга и утвержденным 18 января.

В законе сказано, что парламент Монголии получит право рассмотреть предложение об отставке спикера парламента в срочном порядке, в случае если вопрос об отставке будет официально представлен большинством депутатов. Закон вступил в силу с 25 января и в этот же день инициаторы освобождения спикера вручили бывшему спикеру Миеэгомбыну Энхболду проект постановления об освобождении председателя Великого государственного хурала, где подписали 39 депутатов.