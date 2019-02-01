МИД РФ оценил перспективу выхода США из ДРМСД как неотвратимую

Москва, , 13:10 — REGNUM Уже завтра, 2 февраля, Вашингтон намерен снять с себя обязанности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако пока ещё неизвестно, пойдут ли США на дальнейшие действия. Этот вопрос остаётся открытым. Об этом в интервью телеканалу «Россия — 24» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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Приостановление обязательств США в рамках договора, по словам Рябкова, — это серьёзный шаг, который «означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора».

«Но формального выхода 2 февраля не будет. Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующее действие, то есть на передачу нам уведомления о том, что они все-таки выходят», — сказал дипломат.

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При этом, Рябков уверен, что выход США из ДРСМД является неотвратимой перспективой.

«Эта игра отыграна. Американцы договор в итоге отбросят», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2018 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между Москвой и Вашингтоном в конце 1987 года. 4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум по ДРМСД. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Россия развернула «несколько дивизионов с ракетами SSC-8», также известными как «Новатор 9M729». Введение в строй данных ракет Вашингтон считает нарушением ДРСМД. США дали России 60 дней на разрешение ситуации с вероятным нарушением договора. Срок ультиматума истекает 2 февраля.