Единороссы выбрали кандидата на пост спикера Госсовета Чувашии

Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В столице Чувашии на региональной конференции единороссы избрали секретаря отделения партии и кандидата на пост спикера регионального парламента, сообщается на сайте партии.

«В результате тайного голосования абсолютным большинством голосов» секретарем регионального отделения «Единой России» переизбран Юрий Кислов. Также «абсолютным большинством» кандидатом на пост спикера Госсовета избрана Альбина Егорова, которая сейчас исполняет обязанности председателя республиканского парламента. Егорову депутаты фракции «Единая Россия» выдвинут на данный пост «на ближайшей сессии».

Напомним, Валерий Филимонов досрочно и добровольно покинул пост спикера Госсовета 19 октября 2018 года, заняв должность замруководителя администрации главы Чувашии. Также он досрочно сдал полномочия секретаря отделения «Единой России». С парламентской должности он ушёл накануне вынесения приговора по уголовному делу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). 6 ноября Московский райсуд Чебоксар принял решение о прекращении производства по делу и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей (ст. 25.1 УПК РФ).

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После отставки спикера исполнять обязанности стала вице-спикер, глава фракции единороссов в парламенте Альбина Егорова. В ноябре на региональной конференции отделения партии новым секретарем ЕР стал депутат Госсовета, директор по развитию АО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов.

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