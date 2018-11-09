У чувашских единороссов сменился лидер

Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Чувашии на региональной конференции отделения партии «Единая Россия» выбрали нового секретаря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Им стал депутат Госсовета, директор по развитию АО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов.

Валерий Филимонов, который ранее досрочно покинул пост спикера Госсовета Чувашии и занял должность замруководителя администрации главы Чувашии, также досрочно сдал полномочия секретаря отделения «Единой России». Напомним, что Филимонов ушёл с парламентской должности накануне вынесения приговора по уголовному делу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). 6 ноября Московский райсуд Чебоксар решение о прекращении производства по делу и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей (ст. 25.1 УПК РФ). Решение суда не вступило в законную силу.

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На пост секретаря отделения были выдвинуты кандидатуры исполняющего полномочия секретаря Юрия Кислова и члена регионального политсовета, депутата Новочебоксарского горсобрания Ольги Петровой.

«Практически единогласно секретарем регионального отделения избран Юрий Кислов, поблагодаривший коллег за оказанное доверие, которое он намерен оправдать», — говорится в релизе чувашского отделения «Единой России».

Отмечается также, что на конференции также были поставлены задачи. В 2020 году состоятся выборы главы республики и в органы местного самоуправления, в 2021 году пройдут выборы депутатов Государственной думы России и Государственного совета Чувашии.

«К этим выборам мы должны подойти на пике организаторской и мобилизационной формы, и посвятить соответствующей работе по укреплению партийных рядов, деятельности в интересах наших граждан весь следующий год. Уверен, что мы с вами сделаем все от нас зависящее, чтобы партия «Единая Россия», несмотря на сложную ситуацию, была лидером и в последующие годы. Реализовать это можно только активной непрерывной работой и реальными делами на благо Чувашии и ее жителей», — цитируют в релизе обращение Юрия Кислова к коллегам.

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