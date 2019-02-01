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В Южном Судане идет наращивание вооружения — СМИ

Политика

Мирный договор в Южном Судане был подписан в сентябре 2018 года, однако некоторые повстанцы отказываются сотрудничать

Джуба, 1 февраля 2019, 08:12 — REGNUM  Агентство по наблюдению за установлением мира в Южном Судане выразило беспокойство ростом военного потенциала враждующих сторон в штате Йей Ривер в Центральной Экватории, сообщает Daily Monitor Uganda.

Воссозданная объединенная наблюдательная комиссия (RJMEC) сообщила о получении нескольких достоверных докладов о наращивании военного потенциала в штате Йей Ривер как государством, так и повстанцами во главе с генералом Томасом Кирилло.

Кирилло — лидер фронта национального освобождения (NAS). Он один из немногих представителей повстанцев, которые отказались подписать мирный договор в сентябре 2018 года.

RJMEC призывает сдержать рост вооружения. В RJMEC сообщили, что любая военная конфронтация сейчас сорвет реализацию положений мирного соглашения.

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