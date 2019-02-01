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Китайская делегация назвала переговоры в США «откровенными и продуктивными»

Политика

Также было заявлено, что непонимание между сторонами сдвинулось с мертвой точки и достигнут серьезный прогресс на данном этапе

Вашингтон, 1 февраля 2019, 05:23 — REGNUM  Китайская делегация сообщила о важном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров с американской стороной, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Китайская сторона отметила, что торговые переговоры с США являются откровенными, специфическими и продуктивными. Также было заявлено, что непонимание между сторонами сдвинулось с мертвой точки и достигнут серьезный прогресс на данном этапе.

Напомним, что 29 января в Вашингтон на переговоры по торгово-экономическим вопросам прибыла китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Ранее, несмотря на регулярность встреч, спорные вопросы во отношениях между двумя странами регулировать не удавалось.

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Китайско-американские отношения
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