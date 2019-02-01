Мэр Риги не планирует уходить в отставку

Рига, , 05:09 — REGNUM Остаться на посту мэра Риги рассчитывает Нил Ушаков, несмотря на скандал с обыском в его доме и в рабочем кабинете, передает Латвийское телевидение.

«Меня на эту должность назначили рижане, которые являются моими работодателями. И я несу ответственность за те обещания, что я им дал», — пояснил Ушаков.

Напомним, 30 января в квартире Ушакова прошли обыски, после чего появилась информация о его задержании, которую чиновник опроверг. Он заявил, что против него ведутся «незаконные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января латвийский министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сказал, что Ушаков, держась за свое кресло, создает проблемы для Риги. Он заявил, что «рижская дума существовала до Ушакова и будет существовать после Ушакова».

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