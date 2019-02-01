Выход США из договора РСМД: Вашингтону придется убеждать союзников?

Москва, , 03:23 — REGNUM Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не означает, что Пентагон сразу же начнет размещать такие вооружения, хотя разрабатывать будет, заявил член Совфеда Константин Косачев, пишет 1 февраля газета «Известия».

По словам сенатора, сдерживающим фактором является негативное отношение со стороны европейских и азиатских стран к аннулированию РСМД. Послушных союзников сейчас Вашингтону найти не так просто.

«После 2 февраля мы вступим в эпоху размытых нарушений ДРСМД, когда американцами будут осуществляться подготовительные действия, поскольку для практических США надо убедить ощутимое большинство союзников в правильности своего шага», — сказал Косачев.

Напомним, Вашингтон отвел Москве время до 2 февраля 2019 г., чтобы устранить «нарушения» РСМД. Односторонний разрыв договора американцами беспокоит как Европейский союз, так и азиатские страны.

Читайте также: Ультиматум США по ДРСМД был игрой — МИД РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США назвал основную причину выхода из Договора РСМД