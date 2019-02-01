Пятница, 1 Февраля 2019 года
03:23:28 МСК

Выход США из договора РСМД: Вашингтону придется убеждать союзников?

Политика

Косачёв: После 2 февраля мы вступим в эпоху размытых нарушений ДРСМД

Москва, 1 февраля 2019, 03:23 — REGNUM  Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не означает, что Пентагон сразу же начнет размещать такие вооружения, хотя разрабатывать будет, заявил член Совфеда Константин Косачев, пишет 1 февраля газета «Известия».

По словам сенатора, сдерживающим фактором является негативное отношение со стороны европейских и азиатских стран к аннулированию РСМД. Послушных союзников сейчас Вашингтону найти не так просто.

«После 2 февраля мы вступим в эпоху размытых нарушений ДРСМД, когда американцами будут осуществляться подготовительные действия, поскольку для практических США надо убедить ощутимое большинство союзников в правильности своего шага», — сказал Косачев.

Напомним, Вашингтон отвел Москве время до 2 февраля 2019 г., чтобы устранить «нарушения» РСМД. Односторонний разрыв договора американцами беспокоит как Европейский союз, так и азиатские страны.

Читайте также: Ультиматум США по ДРСМД был игрой — МИД РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США назвал основную причину выхода из Договора РСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить