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Снято ограничение по контингенту дипломатов США в Белоруссии

Политика

Графика возвращения дипломатов США в Белоруссию пока нет

Вашингтон, 1 февраля 2019, 02:55 — REGNUM  Ограничения на число американских дипломатов в Минске снято, заявил заместитель белорусского министра иностранных Олег Кравченко, сообщает TUT.by.

Заявление Кравченко прозвучало 31 января на панельной дискуссии «Атлантического совета» в американской столице. Между тем графика возвращения дипломатов США в Белоруссию пока нет, и процесс может занять «месяцы, если не годы».

«Скорее всего, годы, до того как мы увидим послов в обеих столицах», — сказал Кравченко.

Напомним, заявление белорусского дипломата сделано на фоне публикации американским журналом Foreign Policy (от 11 января 2019 г.) сообщения о снятии Белоруссией ограничений на число американских дипломатов в Минске. Соответствующее заявление, отмечает издание, сделал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

До сих пор, с 2008 года, американское посольство в Минске работало без посла Соединенных Штатов. Максимальное число дипломатов — десять человек на текущий момент.

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Внешняя политика Белоруссии
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