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Трамп назвал условия вывода войск США из Афганистана

Политика

Американские войска могут быть выведены из Афганистана в течение 18 месяцев

Трамп назвал условия вывода войск США из Афганистана
DVIDSHUB
Американские солдаты

Вашингтон, 31 января 2019, 21:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность вывести американские войска из Афганистана при условии достижения мирных договорённостей между властями этой страны и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Впервые они говорят об урегулировании и заключении соглашения. Мы вернём наших людей домой, если это произойдёт. Посмотрим, что будет», — сказал глава Белого дома.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о заключении предварительного соглашения между Вашингтоном и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об окончании войны в Афганистане.

Договорённости предусматривают вывод в течение 18 месяцев американских войск из Афганистана в обмен на гарантии того, что на территории страны не будут укрываться боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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