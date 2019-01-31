Европарламент рассчитывает отрезать Венесуэлу от её внешних рынков?

Москва, , 17:51 — REGNUM Евродепутаты, проголосовавшие за то, чтобы признать политика Хауна Гуайдо новым президентом Венесуэлы, — это идейные единомышленники тех оппозиционеров, которые в настоящее время пытаются добиться свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 31 января корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк.

«Следует учитывать не только геополитический фактор, но и иметь в виду тот расклад политических сил, которые преобладают в европейском парламенте, — сказал Костюк. — Это всё-таки правоцентристские политические силы: Европейская народная партия, Европейские консерваторы и реформисты, Альянс либералов и демократов за Европу и Партия европейских социалистов. Вот четыре ведущие политические фракции Европейского парламента. По большому счёту их идейно-политические единомышленники в Венесуэле все находятся в оппозиции к Николасу Мадуро».

При этом он уточнил, что, если режим Мадуро устоит, то последствиями той политики, которую в отношении Венесуэлы занял ЕС, станет снижение уровня отношений между Брюсселем и Каракасом.

«Но Европарламент рассчитывает на то, что трансферт власти в Венесуэле всё-таки произойдет, хотя большинство европейских стран не призывает к военной интервенции, — добавил Костюк. — Тем более ЕС не рассматривает своего участия в таких событиях. Но нужно учитывать, что [признание Европарламентом Гуайдо законным президентом] это одно из очень серьёзных средств давления. ЕС не главный партнёр Венесуэлы, но всё-таки с учётом очень серьёзной зависимости венесуэльской экономки от внешних рынков, ЕС нанёс тяжёлый удар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент признал главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства.

Последним аргументом в пользу признания Гуайдо послужило задержание нескольких иностранных журналистов в Каракасе. Венесуэла пояснила, что речь идёт о людях, пытавшихся проникнуть на территорию президентского дворца в Каракасе без разрешения и журналистской аккредитации.

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