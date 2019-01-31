Путин велел Васильевой следить за зарплатами педагогов в стране

Москва, , 16:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей встречи Путин поручил министру Васильевой внимательно следить за тем, чтобы уровень заработной платы учителей ни в коем случае не опускался ниже, чем в среднем по региону.

«Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что Васильева, как министр должна самым внимательным образом отслеживать, что происходит с доходами педагогов в каждом субъекте Федерации.

Данная задача, отметил Путин, должна решаться на уровне глав регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года устанавливают, что заработная плата педагогов должна быть не ниже средней зарплате в регионе, где они работают. Однако зачастую, чтобы добиться этого показателя, педагогов заставляют работать на полторы и более ставок, что и создает видимость высокой зарплаты.

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