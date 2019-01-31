«Мы были услышаны японской стороной» — МИД РФ о работе над мирным договором

Москва, , 12:39 — REGNUM Переговоры России с Японией в настоящее время идут в стабильном рабочем порядке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Что касается того, что переговоры пробуксовывают, я абсолютно не разделяю этой оценки — ни в ту, ни в другую сторону. Я бы сказала, что идёт работа. Мы сказали о том, что нас не устраивает в этой работе, а именно те публичные заявления, которые делаются в отрыве вообще от переговорного процесса, от договорённостей, достигнутых на высшем уровне ранее, и (которые несли) весьма недипломатический провокационный характер. Мы сказали, что эта часть работы нас не устраивает и так работать мы не предполагаем. Мне кажется, мы были услышаны японской стороной и на данном этапе работа ведётся», — заявила Захарова.

Она отметил, что в соответствии с договоренностями лидеров двух стран 22 января, в настоящее время прорабатывается возможность дальнейших контактов министров иностранных дел России и Японии.

«Действительно, одна из возможностей — это предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности (15−17 февраля)», — указала официальный представитель МИД РФ.

В то же время приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию на данном этапе в графике министра не значится, отметила она.