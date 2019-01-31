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Одна из главных партий Судана призвала президента страны уйти в отставку

Политика

Одна из основных партий парламента Судана анонсировала свой уход из правительства национального согласия

Хартум, 31 января 2019, 18:12 — REGNUM  Одна из самых популярных и многочисленных партий Судана — Национальная партия Уммы — объявила о своем выходе из правительства национального согласия. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», представители партии также призвали президента страны Омара аль-Башира уйти в отставку.

Во время пресс-конференции в Хартуме представитель Национальной партии Уммы Ахмед Бабикир Нахар огласил решение прекратить сотрудничество с правящей партией, которое продолжалось 10 лет. Он отметил, что это необходимо для поддержания «мира, свободы, справедливости и развития» и что все политики, представляющие партию, готовы покинуть правительство и поддержать людей, участвующих в антиправительственных демонстрациях.

Нахар добавил, что действующее правительство утратило свой авторитет и поддержку народа, а также то, что оно больше не способно справляться с политическим кризисом в стране. «Только отставка аль-Башира может стать ключом к решению накопившихся в стране проблем».

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Зарубежная хроника
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