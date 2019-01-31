Власти Буэнос-Айреса отменили решение о закрытии вечерних школ

Буэнос-Айрес, , 08:10 — REGNUM Власти столицы Аргентины Буэнос-Айреса отказались от идеи закрыть в ближайшее время вечерние образовательные учреждения, передает канал TeleSur.

30 января стало известно, что по распоряжению главы правительства Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларреты отменено решение от декабря 2018 года о закрытии 14 коммерческих вечерних школ и курсов в девяти лицеях. Источники в правительстве пояснили, что реализация меры приостановлена на один год. В течение этого года власти будут вести переговоры с профсоюзами преподавателей, недовольных закрытием. Учителя оказали сопротивление правительству, боясь потерять работу.

Власти приняли решение о закрытии вечерних школ по причине «утраты актуальности» и низкого количества учащихся.

Напомним, в 2018 году в Аргентине разразился экономический кризис. Власти запросили кредит у Международного валютного фонда и приступили к политике жесткой экономии.