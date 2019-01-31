Германия готова послать корабли в Черное море для поддержки Украины

Берлин, , 04:08 — REGNUM Германия готова отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины, чтобы помочь с «деэскалацией и сдерживанием российской агрессии», заверил украинскую сторону уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зильберт на встрече с делегацией украинского минобороны.

По его словам, Германия готова содействовать Украине в «деэскалации и сдерживании российской агрессии» в Черном море, а также помочь с освобождением украинских моряков, арестованных в результате провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Зильберт добавил, что ради поддержки Украины Германия готова направить корабли Бундесмарине в Черное море.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко заявил, что к очередной провокации в Керченском проливе украинские ВМС планируют привлечь некие «международные структуры». По его словам, грядущую провокацию будут транслировать в сети интернет.

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