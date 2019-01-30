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Жириновский предложил расширяющие Россию поправки в Конституцию

Политика

Законопроект готовится

Жириновский предложил расширяющие Россию поправки в Конституцию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 30 января 2019, 16:25 — REGNUM  Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовят поправки в Конституции, дающие возможности другим странам входить в состав РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе Рождественских парламентских встреч.

«Мы подготовим поправки в Конституцию России, чтобы предусмотреть возможность вступления в состав России других государств», — сообщил Жириновский.

Он напомнил, что в конституции ФРГ такая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 г., чтобы объединиться с Западной Германией.

«Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено? Нужно помочь вернуться не только территориям, но людям», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, депутат настаивает на уточнении роли миграционной службы.

«Давайте уточним в законодательстве роль миграционной службы. У нас это ведомство воспринимается чуть ли не как репрессивный орган, а он должен звать, привлекать русских в Россию», — указал он.

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