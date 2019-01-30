Владимир Путин назначил нового посла в Киргизии

Бишкек, , 15:45 — REGNUM Владимир Путин назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Киргизии Николая Удовиченко. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 30 января.

Николаю Удовиченко 57 лет. С 2013 по 2018 годы был послом России в Нигерии. Закончил МГИМО, владеет английским, венгерским и немецким языками. Женат, имеет двух детей.

Предыдущий посол в Киргизии Андрей Крутько занимал должность с 2012 года. Причина замены дипломата, а также его дальнейшая судьба неизвестны.

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