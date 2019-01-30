Среда, 30 Января 2019 года
15:45:17 МСК

Владимир Путин назначил нового посла в Киргизии

Политика

Новый посол ранее представлял Россию в Нигерии

Бишкек, 30 января 2019, 15:45 — REGNUM  Владимир Путин назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Киргизии Николая Удовиченко. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 30 января.

Николаю Удовиченко 57 лет. С 2013 по 2018 годы был послом России в Нигерии. Закончил МГИМО, владеет английским, венгерским и немецким языками. Женат, имеет двух детей.

Предыдущий посол в Киргизии Андрей Крутько занимал должность с 2012 года. Причина замены дипломата, а также его дальнейшая судьба неизвестны.

Читайте также: Посол России в Киргизии отказался защищать права российского журналиста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить