Политолог назвал сепаратистские заявления украинского депутаты нелепыми

Красноярск, , 15:22 — REGNUM Заявления главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях способствовать расколу России политолог Виктор Потуремский (Красноярский край) назвал нелепыми и безосновательными.

Её высказывания собеседник ИА REGNUM связал с начавшейся на Украине президентской избирательной кампанией.

«На Украине начались выборы президента. Поэтому большой спрос наблюдается на внешнеполитические вопросы в повестке. Россия для украинских политиков, к сожалению, стала главной мишенью», — подчеркнул Виктор Потуремский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко в интервью газете «День» заявила о намерениях способствовать расколу России. Она считает, что надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». В частности, речь в интервью идёт идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

«Мы должны посылать этим народам чёткий сигнал, что Украина прошла свой путь свободы, и мы будем их поддерживать», — заявила Гопко.

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