Для раскола РФ изнутри у Украины нет ни ресурсов, ни сил, одна демонстрация

Новосибирск, , 14:37 — REGNUM Украина после совершенного ею в 2014 году «геополитического разворота» для подтверждения своей субъектности в глазах антироссийской ангажированной части элит Запада должна демонстрировать подобную активность на «российском направлении». Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя заявление главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях страны способствовать расколу Российской Федерации.

«У той элитной группы, которая пришла к власти в соседнем государстве весной 2014 года, практически отсутствует возможность для реализации иных подходов, нежели те, которые фигурируют в выступлении пани Гопко. При этом сама Украина очевидно не имеет достаточных собственных ресурсов для подобной масштабной деятельности (получение же ресурсов от стран Запада пока проблематично и требует более весомой аргументации), и вряд ли сегодня сможет бросить вызов единой вертикали российской общегосударственной власти и дестабилизировать ситуацию в национальных регионах России. Куда важнее осуществление самой Россией разумной и сбалансированной региональной политики, которая бы обеспечивала полноценное социально-экономическое развитие её регионов и территорий и закрепляла бы позитивный баланс в системе межнациональных отношений», — подчеркнул Сергей Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в интервью газете «День» глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины заявила о намерениях способствовать расколу России. Она считает, что необходимо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь в данном случае идёт о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани. По словам Анны Гопко, комитет уже начал работу на этом «внешнеполитическом направлении».

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