Володин предлагает изменить точку зрения на молодежь

Москва, , 15:02 — REGNUM Молодое поколение растет в новых условиях и по новым правилам, а депутатам Госдумы необходимо прислушиваться к ним и поддерживать стремления молодых людей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч «Молодежь: свобода и ответственность», передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

По его словам, ранее старшее поколение определяло судьбу младшего и в таком укладе был смысл. А новое поколение сегодня растет в других условиях и подходы к его развитию и поддержке должны быть новыми.

«У молодежи появился невиданный в прежние времена выбор: как жить, к чему стремиться. На человека, который готов к такому решению, то есть к осознанию личной ответственности за свой выбор, нельзя смотреть «сверху вниз». С таким человеком, пусть даже он только вступил в совершеннолетие, надо быть на равных», — отметил Володин.

Так, например, все больше молодых людей по велению сердца помогают нуждающимся, что как раз демонстрирует ответственность молодых людей и тот факт, что они сохранили важнейшие ценности — веры, добра, милосердия и справедливости.

«Наша ответственность в том, чтобы поддержать таких молодых людей и сделать их пример достоянием других, прежде всего, их сверстников. Без менторства и назидания», — подчеркнул Володин.

По его словам, задача депутатов в том, чтобы помочь молодому поколению, так как именно они определят будущее РФ.

«Мы с вами ответственны за то, чтобы поддержать стремления молодежи ко всему новому, их готовность к переменам и экспериментам. От их идей, энергии, желания добиваться поставленных целей во многом зависит будущее нашей страны. Нашу задачу вижу, коллеги, с одной стороны, в создании условий для свободной самореализации молодых. С другой, передать молодежи то, что наши деды и прадеды передавали из поколения в поколение и бережно хранили — любовь к Родине и готовность защищать и делать все для ее развития», — заявил Володин.