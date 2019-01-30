Опрос: Большинство населения Грузии – за прямые выборы президента

Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Большинство населения Грузии поддерживает прямые выборы президента, о чем свидетельствуют результаты исследований общественного мнения, проведенных в декабре прошлого года по заказу американского Национал-демократического института (NDI). Политическую часть исследований представители NDI обнародовали 30 января.

Респондентам предлагалось выбрать, какой из двух ответов соответствует их убеждениям: президент должен избираться путем прямых выборов народом или президента должны выбирать избранные народом представители. 85% опрошенных поддержали первый вариант ответа, 11% — второй. NDI приводит и данные опроса, проведенного в апреле 2017 года. Тогда прямые выборы президента поддержали 84% респондентов, а второй вариант — 9%.

Исследователи NDI также выяснили, чего ожидают граждане Грузии от нового президента. При этом, респондентам предлагалось поддержать или опровергнуть предложенные варианты ответов.

60% опрошенных сочли, что новый президент положительно представит Грузию на международной арене. Отрицательную позицию зафиксировали 25% респондентов.

По мнению 59% опрошенных, новый президент попытается добиться консенсуса между различными политическими и социальными группами, 25% и в этом вопросе придерживались прямо противоположного мнения.

55% сочли, что новый президент будет использовать инициированный им же (Саломе Зурабишвили на первой же публичной пресс-конференции заявила, что создаст свой фонд, в который будет перечислять собственную президентскую зарплату) фонд для осуществления полезных проектов. И в этом вопросе 25% зафиксировали негативную позицию.

56% респондентов считают, что новый президент никакого влияния иметь не будет, тьак как его полномочия ограничены. Противоположного мнения в этом вопросе придерживались 31% опрошенных.

По мнению 52%, новый президент будет решать вопросы, важные для подобных им рядовых граждан, но 33% зафиксировали в этом вопросе отрицательную позицию.

Исследования по заказу NDI проводились с 6 по 20 декабря 2018 года. Первую часть исследований организация обнародовала несколько дней назад.