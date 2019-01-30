Карасин: У международного сообщества есть консенсус по Карабаху

Ереван, , 14:25 — REGNUM Я нахожусь в Армении с рабочей поездкой, у нас состоялась очень обстоятельная беседа с министром иностранных дел страны Зограбом Мнацаканяном. Об этом сегодня, 30 января, в беседе с журналистами в Ереване заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

В Парке Благодарения Российско-Армянского университета сегодня состоялась торжественная церемония открытия бюста Александра Сергеевича Грибоедова, приуроченная к 190-летию со дня гибели выдающегося русского дипломата, поэта и драматурга. Участие в церемонии открытия памятника принял и Карасин.

«Вчера с Мнацаканяном мы провели полдня, обсуждая все вопросы, так или иначе связанные с нашими двусторонними отношениями, которые поступательно развиваются дальше — и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ). Важна предсказуемость, обе стороны это понимают. Нам нужно постоянство, открытость, понимание размышлений и намерений друг друга. Мы договорились поддерживать тесные контакты, координацию, в том числе и на международных площадках, в рамках ООН, ОБСЕ. Словом, мы развиваем сотрудничество и будем это делать дальше», — приводит слова замглавы МИД России panorama.am.

О карабахском урегулировании

«Мы, естественно, затрагивали тематику Нагорного Карабаха, приветствовали встречи лидеров Армении и Азербайджана и высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались. Над этим работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Но впереди новые встречи, я так понимаю, что эти встречи будут проходить на разных уровнях — и на уровне министров иностранных дел, и на уровне лидеров стран. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивными, приносили реальные результаты и продвижение вперед», — заявил Карасин.

Но сейчас чрезвычайно важно, чтобы международная обстановка вокруг проблемы Нагорного Карабаха была предсказуемой, спокойной, отметил он.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что в последние месяцы это спокойствие, относительная предсказуемость обстановки стала характерной. Надо продолжать. В этом смысле у международного сообщества есть консенсус. Все без исключения страны-сопредседатели едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии.

А вот вести переговоры, договариваться о последовательности шагов, о том, к чему это должно привести для Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха — эта тематика очень актуальна. Но ее надо обсуждать в спокойной, взаимоуважительной манере», — сказал он.

В ответ на вопрос, возможен ли в этом году прорыв в процессе карабахского урегулирования, Карасин отметил: «Это очень сложный вопрос. Конечно, всем хотелось бы, чтобы прогресс в решении этой проблемы был быстрым. Но надо быть реалистами и полагаться на здравый смысл и те переговоры, которые, прежде всего, касаются руководства Армении и Азербайджана — при помощи международного сообщества, прежде всего сопредседателей МГ ОБСЕ».