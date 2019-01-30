«Выйти нельзя остаться»: совершит ли Великобритания сделку с ЕС

Москва, , 13:56 — REGNUM У правительства Терезы Мэй остается не так много времени для того, чтобы заключить «сделку» с Евросоюзом, в большей степени учитывающую интересы Великобритании. Основные разногласия между Британией и ЕС заключаются в том, что Евросоюз предлагает ликвидировать безвизовый режим въезда из входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландии на территорию входящего в ЕС государства Ирландия и наоборот, установив взамен жесткую проблемным регионом границу между странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«В Великобритании опасаются нарушения прав этнических ирландцев, являющихся гражданами Великобритании, на свободное посещение их родственников и друзей в Ирландии и возникновения на этой почве массовых политических протестов в Северной Ирландии, которая исторически была для королевства «тонким местом».

В свою очередь в Евросоюзе опасаются, что без жесткой границы между странами после Brexit не исключено возникновение ирландской «ирреденты», которая может закончиться объединением Ирландии с Северной Ирландией, при этом объединенное государство может выйти из ЕС», — пояснила эксперт.

Между тем, власти Соединенного Королевства пока не придают большого значения ни возможному возникновению ирредентистского движения в Северной Ирландии, ни шотландским сепаратистским настроениям (напомним, что прошедший в 2015 году в Шотландии референдум о независимости региона от Великобритании закончился поражением сепаратистов).

А избиратели этой ситуацией давно обеспокоены: еще в 2016 году телерадиовещательная корпорация ВВС провела опрос, результаты которого показали, что 53% опрошенных жителей Великобритании верят в то, что через десять лет Соединенное Королевство Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии исчезнет с географических карт, распавшись на несколько независимых государств.

«Обеспокоен и валютный рынок: накануне голосования британский фунт стерлингов упал на 0,68% к доллару и на 0,78% к евро. На торгах 30 января фунт продолжает дешеветь. По всей видимости, пока рано говорить, что сделка между Великобританией и ЕС состоится, так как в Евросоюзе пока жестко настаивают на предложенных ранее условиях (включая жесткую границу между Ирландией и Великобританией).

Точку в этой истории пока ставить рано, здесь возможны разные варианты. Британский фунт на этой почве может оказаться самой волатильной из мировых резервных валют в 2019 году», — высказала свое мнение Мильчакова.

Напомним, поздним вечером 29 января в британском парламенте завершилось голосование по новому плану выхода Великобритании из Евросоюза, представленному правительством Терезы Мэй взамен плана, отвергнутого парламентом при голосовании 15 января. Представители партии лейбористов внесли в проект соглашения Великобритании и ЕС об условиях Brexit поправку, в которой исключается выход Великобритании из ЕС на «жестких» условиях, то есть без соглашения с Евросоюзом, учитывающем интересы Соединенного Королевства.

Поправка была принята большинством голосов. В то же время большинством голосов была отклонена другая поправка, предложенная лейбористами и касающаяся переносов срока начала Brexit с 29 марта 2019 года на декабрь 2019 года.

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