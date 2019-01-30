В Киргизии один человек владеет 41 лицензией на золотые месторождения

Бишкек, , 13:09 — REGNUM «Один человек получает 41 лицензию, что это такое? Тем более, эти лицензии на золоторудные объекты. Надо принять скорейшие меры, иначе это негативно повлияет на будущее страны и жизнь народа», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Совета безопасности.

По словам киргизстанского лидера, работающие в сфере недропользования чиновники создали широкую коррупционную сеть.

«В горнорудной отрасли хотят только быстро разбогатеть: там и криминал, и чиновники. Из-за такой ситуации добросовестным инвесторам не создаются условия, приравняв их к коррупционерам, вы вредите имиджу страны. Нет точного плана и стратегии. Какой инвестор будет вкладываться в отрасль?», — возмутился он.

Глава государства отметил, что за годы независимости в Киргизии было выдано 2 571 лицензия на право пользования недрами, большинство разрешений на исследование и разработку золотых рудников в итоге получили частные компании.

«В большинстве случаев при выдаче разрешений на месторождение не учитывались интересы государства и общества. Наоборот, предпочтение отдавалось защите интересов узкого круга лиц, некоторых влиятельных групп. В результате возникла ситуация, когда лицензии выданы, но месторождения не разрабатывались. В отрасли процветала спекуляция лицензиями», — подчеркнул он.

По итогам заседания Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков поручил правительству провести инвентаризацию в сфере выдачи лицензий на разработку месторождений, а также проанализировать законность и целесообразность их предоставления.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Киргизии горнорудная отрасль обеспечивает ежегодное поступление в республиканский и местные бюджеты доходы в сумме около 12 млрд сомов (11,4 млрд рублей). Это составляет около 8% ВВП и 44% от объема промышленной продукции. В горнорудной промышленности работают более 18 тысяч киргизстанцев.