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«Я человек в погонах» — начальник ГУ МВД по Петербургу о переводе в Москву

Политика

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Умнов в ближайшее время будет назначен замглавы МВД России

«Я человек в погонах» — начальник ГУ МВД по Петербургу о переводе в Москву
Иллюстрация: 78.мвд.рф
Сергей Умнов

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 13:02 — REGNUM  Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, выступая в Заксобрании Петербурга 30 января, не подтвердил, но и не опроверг возможное назначение его заместителем министра внутренних дел России в ближайшее время, о чем ранее сообщали СМИ.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, вопрос об этом задал Умнову после его отчета перед Заксобранием депутат Максим Резник («Партия роста»), который в 2018 году получил 10 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции, однако признал, что Умнов пользуется огромным авторитетом среди сотрудников полиции Петербурга.

«На этот вопрос вряд ли я отвечу, потому что моя судьба не от меня зависит, я — человек в погонах, и если скажут, что необходимо, значит, так и будет. Я служил городу 32 года, прошел, всё, что можно было пройти — от постового милиционера Куйбышевского района до начальника Главка», — сказал Сергей Умнов.

Он добавил, что пока никаких сведений о его возможном назначении нет.

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поблагодарил Умнова за его многолетнюю службу на благо интересов города и горожан.

Напомним, Сергей Умнов возглавляет ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с февраля 2012 года.

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