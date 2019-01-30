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Общественные организации Белоруссии получат от Брюсселя €4 млн

Политика

Финансирование должно осуществляться через поддержку третьих лиц

Москва, 30 января 2019, 11:36 — REGNUM  Неправительственные и некоммерческие организации Белоруссии получат от Евросоюза около €4 млн на развитие гражданского общества в стране. Об этом со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщает 30 января RT.

В документе указано, что целью выделения средств является «содействие гражданскому обществу» Белоруссии для совершенствования системы государственного управления, а также для проведения демократических реформ и защиты прав человека.

«По возможности, это должно осуществляться через финансовую поддержку третьих лиц», — цитирует агентство текст документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что Евросоюз и Всемирный банк в ближайшие годы выделят около €13 млрд на реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в Армении, Азербайджане, Грузии, Украине, Молдавии и Белоруссии.

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