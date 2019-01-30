Мининвестиций Узбекистана будет определять таможенно-тарифное регулирование

Ташкент, , 10:53 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому при Министерстве инвестиций и внешней торговли республики будет действовать Совет по тарифному и нетарифному регулированию, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, постановлением упраздняется Межведомственный таможенно-тарифный совет.

Согласно постановлению, при Мининвестиций и торговли образуется Агентство по привлечению иностранных инвестиций, которое будет оказывать информационную и правовую поддержку иностранным инвесторам, а также давать решения возникающих проблем, оказывать инвесторам услуги по оформлению необходимой документации.

Также, согласно документу, создается Агентство технологического развития в целях поиска, привлечения и содействия внедрению передовых зарубежных технологий для создания производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья.

При агентстве будет создана эффективная система экспертизы, масштабирования и коммерциализации научных разработок, формирования механизмов государственной поддержки предприятий, разрабатывающих и внедряющих передовые технологии.

«Установить предельную численность управленческого персонала Министерства, Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при министерстве в количестве 1 183 единиц, в том числе центрального аппарата Министерства — 200 единиц», говорится в документе.

Министерству дано право привлекать в качестве консультантов высококвалифицированных специалистов государственных органов, ведущих проектных институтов, научных и образовательных учреждений, международных организаций, иностранных компаний, а также экспертов, принимать на работу квалифицированных иностранных специалистов и устанавливать им размеры заработной платы и иных выплат в иностранной валюте.

«Определить, что с 1 июля 2019 года взаимодействие с инвесторами осуществляется по принципу «одно окно», в рамках которого производится консультирование потенциальных инвесторов, их сопровождение при получении государственных услуг, в том числе подключении к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, а также оказание содействия в заключении инвестиционных контрактов», говорится в постановлении.

Президент страны дал поручение регионам на ежеквартальной основе представлять в Министерство аналитические материалы и отчеты о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых технологий, а также по реализации проектов за счет средств технического содействия (грантов) и льготных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

«Министерству оперативно принимать меры по поступившим сообщениям об имеющихся неблагоприятных условиях для инвесторов и участников внешнеторговых операций, в том числе за рубежом», говорится в документе.

Также дано поручение в трехмесячный срок принять меры по созданию за рубежом оптово-распределительных центров на основе государственно-частного партнерства для организации системных поставок экспортной продукции с целью ее последующей реализации на региональных рынках.

«Министерству совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Узбекским агентством по печати и информации, Национальным информационным агентством Узбекистана реализовать комплекс мер по подготовке цикла передач, посвященных вопросам организации производства, сертификации, транспортировки и реализации экспортной продукции», подчеркивается в постановлении.

Также, министерство должно до 1 июня 2019 года обеспечить разработку и внедрение интерактивной инвестиционной карты Узбекистана, отражающей производительный потенциал и потребность каждого региона в объеме инвестиций, с указанием конкретных проектов с предварительными расчетами и другой информацией, представляющей интерес для потенциальных инвесторов.

Диппредставительствами Узбекистана за рубежом на постоянной основе указано осуществлять изучение потребностей внешних рынков, в том числе путем направления регулярных запросов в уполномоченные органы зарубежных стран, с формированием перечня наиболее востребованной продукции за рубежом, размещаемого в открытом доступе.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана, руководителя Администрации президента страны, первого заместителя советника президента и заместителя премьер-министра республики по инвестициям.